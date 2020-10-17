Трамп: США создадут новое оружие и выстроят мир с помощью силы

https://static.news.ru/photo/38153442-1102-11eb-b786-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

После создания новых вооружений США применят их для выстраивания мира с позиции силы, так как стали самой мощной военной державой, заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Висконсин.

Глава Белого дома отметил, что в настоящий момент США располагают самыми мощными вооружёнными силами в мире, чему завидуют Россия, Китай и КНДР. По его словам, ни у одной страны мира и близко не было такого оружия, которое есть сейчас у США, передаёт ТАСС.

Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего всё это, — заявил Трамп.

По его словам, он надеется, что Америке никогда «не дай бог» не придётся применять это оружие.

Как сообщал NEWS.ru, 17 октября Дональд Трамп заявил, что американские вооружённые силы якобы уже располагают гиперзвуковыми ракетами. Такое заявление он сделал на предыдущем предвыборном митинге перед своими сторонниками в штате Флорида.

Отметим, что министр обороны США Марк Эспер всего днём ранее заявил, что поставки гиперзвукового вооружения сухопутным войскам ВС США начнутся в 2023 году, а испытания этого типа вооружений ещё не окончены.