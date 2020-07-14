Трамп и Эрдоган поговорили о ситуации в Ливии

https://static.news.ru/photo/aab5a244-c601-11ea-a3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор.

Об этом сообщила турецкая президентская канцелярия, передаёт ТАСС. Стороны договорились о более тесном экономическом сотрудничестве, поставлена цель достичь товарооборота между двумя государствами в $100 млн.

Трамп и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию в Ливии. Как отметили в канцелярии турецкого лидера, собеседники обменялись мнениями по этому вопросу и договорились сотрудничать для обеспечения постоянной стабильности в североафриканской стране.

13 июля ситуацию в Ливии с Эрдоганом обсуждал российский президент Владимир Путин, передавал NEWS.ru. Стороны подчеркнули важность возврата к переговорному процессу на основе решений, принятых в 2019 году на международной конференции в Берлине.

В Ливии уже долгое время сохраняется двоевластие. Признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем контролирует столицу страны Триполи. Восточные и южные территории, включающие большую часть нефтяных месторождений, занимают силы маршала Халифы Хафтара, которые признают в качестве легитимной власти кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. В течение года стороны вели вооружённую борьбу за столицу и прилегающие к ней районы.