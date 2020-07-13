Путин обсудил ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке с Эрдоганом

https://static.news.ru/photo/48c3d9da-c501-11ea-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор в понедельник, 13 июля.

Беседу инициировала турецкая сторона. Прежде всего, Эрдоган поздравил Путина с проведением общенародного голосования об одобрении изменений в Конституции РФ. Затем государственные лидеры обсудили события в Ливии и Сирии, следует из сообщения на сайте Кремля. Собеседники дали высокую оценку совместным действиям российских и турецких военных, благодаря которым удалось стабилизировать обстановку на северо-востоке САР. Говоря о Ливии, оба президента отметили необходимость как можно скорее прекратить вооружённое противостояние в этой стране. Путин и Эрдоган подчеркнули важность возврата к переговорному процессу на основе решений, принятых в 2019 году на международной конференции в Берлине. Также стороны поговорили о шагах по развитию двухсторонних отношений, в первую очередь в экономической сфере. Кроме того, президенты коснулись темы совместной борьбы с распространением COVID-19, отметили в Анкаре.

Путин указал Эрдогану на значительный общественный резонанс, который вызвало решение об изменении статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции пообещал, что доступ к этому памятнику мировой культуры будет гарантирован для всех желающих, а христианским святыням обеспечат надёжную сохранность.

Как передавал NEWS.ru, ранее обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке обсуждали начальники генштабов России и Турции генералы Валерий Герасимов и Яшар Гюлен. Собеседники обговорили нюансы взаимодействия военных ведомств двух стран в указанных регионах.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в начале июля побывал с визитом в Ливии, в ходе которого заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ североафриканской страны.