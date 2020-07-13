Путин обсудил ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор в понедельник, 13 июля.
Беседу инициировала турецкая сторона. Прежде всего, Эрдоган поздравил Путина с проведением общенародного голосования об одобрении изменений в Конституции РФ. Затем государственные лидеры обсудили события в Ливии и Сирии,
Путин указал Эрдогану на значительный общественный резонанс, который вызвало решение об изменении статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции пообещал, что доступ к этому памятнику мировой культуры будет гарантирован для всех желающих, а христианским святыням обеспечат надёжную сохранность.
Как передавал NEWS.ru, ранее обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке обсуждали начальники генштабов России и Турции генералы Валерий Герасимов и Яшар Гюлен. Собеседники обговорили нюансы взаимодействия военных ведомств двух стран в указанных регионах.
Министр обороны Турции Хулуси Акар в начале июля побывал с визитом в Ливии, в ходе которого заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ североафриканской страны.
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