Токаев назначил своего помощника новым госсекретарём Казахстана

Новым госсекретарём Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев назначил своего бывшего помощника Ерлана Карина. Он сменил на этом послу Крымбека Кушербаева, который был отправлен в отставку 5 января. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарём Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан, — говорится в указе президента.

Другим указом от должности госсекретаря освобождён Крымбек Кушербаев. Он занимал этот пост с сентября 2019 года.

Ерлан Карин родился в 1976 году. Он трудился в качестве помощника президента Казахстана с июля 2020 года, ранее он занимал должность советника Токаева.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.