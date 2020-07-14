Свидетель крушения MH17 заявил о готовности выступить в суде

https://static.news.ru/photo/9a942e50-c659-11ea-b3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Мужчина по имени Артём Трясков заявил, что видел два истребителя в небе в день крушения Boeing рейса MH17 над Донбассом. По его словам, он готов сотрудничать со следствием и дать показания в суде.

Об этом Трясков рассказал в интервью Bonanza Media, размещённом в YouTube.

Мужчина отметил, что с ним пытались связаться в социальных сетях от лица платформы Bellingcat. Однако его смутил внешний вид страницы пользователя, и он не пошёл на контакт. Трясков предположил, что на связь с ним хотела выйти Служба безопасности Украины. Мужчина добавил, что опасался за свою жизнь, поскольку в 2014 году, выйдя из дома, случайно увидел в небе самолёты, разлетавшиеся в разные стороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что намерения Нидерландов переложить вину за крушение Boeing на Россию обречены на провал. Об этом заявил зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой. По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум некорректна. Ответственность должна нести Украина, подчеркнул Толстой.