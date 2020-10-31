Стрельба из «Смерча» обещает Армении международную изоляцию

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала факт использования армянскими вооружёнными силами запрещённых многими странами кассетных боеприпасов. Применение заведомо неизбирательных снарядов зафиксировано в ходе обстрела города Барда. Использование оружия, опасного в первую очередь для гражданского населения, является не только стремлением дегуманизировать конфликт в Карабахе, но и свидетельствует о нехватке ресурсов. На готовность Армении к тому, чтобы не только обстреливать, но и минировать территории, вероятно, повлияло приближение ВС Азербайджана вплотную к крупнейшим городам Карабаха.
О применении Ереваном кассетных боеприпасов Amnesty International
Правозащитники, изучив фотоснимки журналистов американского издания Vice News, зафиксировали падение нескольких снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм. В частности, были найдены фрагменты осколочных боевых элементов (ОБЭ) 9Н235, которые, как подчёркивает Amnesty, были применены армянскими силами. Отличить применение кассетного боеприпаса можно по особенностям воронок и разлёта осколков, а направление — при анализе головных частей, двигателей и хвостового оперения снарядов более мелкого калибра, ориентация которых и указывает на траекторию полета.
Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна: она приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям, — заявила региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, комментируя армянские обстрелы. — Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом.
Применение кассетных снарядов при определённых условиях может быть квалифицировано как военное преступление, поскольку свидетельствует о пренебрежении безопасностью гражданского населения. Кассетные боеприпасы снаряжаются десятками или сотнями суббоеприпасов, которые укладываются в контейнерную боевую часть реактивного снаряда РСЗО или авиабомбы. Суббоеприпасы выбрасываются на определённой высоте с широтой поражения «стадион» и теоретически срабатывают при контакте, однако на деле детонация многих из них во время обстрела не происходит — десятки снарядов малого калибра остаются на боевом взводе. По сути, поражение жилого сектора кассетными боеприпасами — это ещё и дополнительное минирование его мелкими противопехотными минами (неразорвавшимися суббоеприпасами).
Сразу после выхода публикации Amnesty International Армения попыталась вытеснить из международной повестки тему собственной ответственности, выдвинув зеркальные обвинения против азербайджанских ВС. Так, Ереван обвинил Баку в использовании утром 31 октября оружия с белым фосфором, который запрещён Женевскими конвенциями, но не представил внятных видео- или хотя бы фотодоказательств с привязкой к местности. На это был дан оперативный ответ азербайджанского оборонного ведомства, которое назвало эти обвинения абсолютно безосновательными.
Официально заявляем, что на вооружении азербайджанской армии нет запрещённого международным правом оружия и боеприпасов, — пояснило Минобороны Азербайджана 31 октября.
В Баку неоднократно на разных уровнях указывали на попытки армянских сил использовать оружие неизбирательного действия. В частности, заявление о том, что Ереван в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе применяет кассетные боеприпасы и даже дымовые снаряды, начинённые белым фосфором, против гражданских объектов, прозвучало 10 октября. Тогда менеджер по операциям Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов сообщал, что снаряд с белым фосфором был обнаружен 8 октября у деревни Араятлы Физулинского района. Фрагменты же кассетных бомб были найдены в Евлахском, Гёранбойском и Агджабединском районах.
Соответствующие факты приводили и международные наблюдатели. Так, 6 октября появилось заявление председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгия Церетели о применении запрещённых кассетных бомб. Тогда он обратил внимание на то, что ПА ОБСЕ приняла в 2008 году резолюцию, которая призывает всех стран-участниц «запретить использование, разработку, производство, приобретение, накопление, хранение или передачу кассетных боеприпасов».
Несмотря на то что не все страны подписали Ословскую Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу в 2010-м, использование кассетных снарядов, согласно резолюции ОБСЕ, является нарушением законов и обычаев войны. Тем более что только высокотехнологичные государства могут позволить себе
Естественно, Армения, которая закупает оружие только по кредитным линиям и сохраняет на вооружении преимущественно советские системы и боеприпасы, не имеет в арсенале современных снарядов. А потому применение кассетных боеприпасов — это эмоциональный выход Еревана за «красные линии», который свидетельствует о его желании устрашить противоположную сторону и гражданское население. Подобный шаг объясним тем, что подразделения ВС Азербайджана проводят успешное контрнаступление «на земле», взяв под контроль границу с Ираном и приблизившись вплотную ко второму по величине городу Нагорного Карабаха — Шуша. Он представляет собой стратегически важное место, потому что расположен в нескольких километрах от Степанакерта-Ханкенди на высоте. То есть при взятии Шуши дни обороны Степанакерта будут сочтены.
Кроме того, попытка прибегнуть к оружию неизбирательного действия против мирного населения азербайджанских городов может говорить о том, что у Еревана иссякают ресурсы на продолжение конфликта. Правда, после этого сомнительно, что армянское руководство сможет аккумулировать хоть какую-то международную помощь. Применению устаревших кассетных боеприпасов нельзя найти объяснение в разговоре с иностранными посредниками, которые или подписали Конвенцию, или имеют на вооружении современные средства ведения войны.