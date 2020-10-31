Стрельба из «Смерча» обещает Армении международную изоляцию

Международная правозащитная организация Amnesty International впервые признала факт использования армянскими вооружёнными силами запрещённых многими странами кассетных боеприпасов. Применение заведомо неизбирательных снарядов зафиксировано в ходе обстрела города Барда. Использование оружия, опасного в первую очередь для гражданского населения, является не только стремлением дегуманизировать конфликт в Карабахе, но и свидетельствует о нехватке ресурсов. На готовность Армении к тому, чтобы не только обстреливать, но и минировать территории, вероятно, повлияло приближение ВС Азербайджана вплотную к крупнейшим городам Карабаха.

О применении Ереваном кассетных боеприпасов Amnesty International сообщила , комментируя обстрел жилых кварталов азербайджанского города Барда в конце октября. В результате атаки, по официальным данным Азербайджана, как минимум 21 человек был убит, свыше 70 получили ранения.

Алексей Куденко/РИА Новости

Правозащитники, изучив фотоснимки журналистов американского издания Vice News, зафиксировали падение нескольких снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм. В частности, были найдены фрагменты осколочных боевых элементов (ОБЭ) 9Н235, которые, как подчёркивает Amnesty, были применены армянскими силами. Отличить применение кассетного боеприпаса можно по особенностям воронок и разлёта осколков, а направление — при анализе головных частей, двигателей и хвостового оперения снарядов более мелкого калибра, ориентация которых и указывает на траекторию полета.

Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна: она приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям, — заявила региональный директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, комментируя армянские обстрелы. — Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом.

Применение кассетных снарядов при определённых условиях может быть квалифицировано как военное преступление, поскольку свидетельствует о пренебрежении безопасностью гражданского населения. Кассетные боеприпасы снаряжаются десятками или сотнями суббоеприпасов, которые укладываются в контейнерную боевую часть реактивного снаряда РСЗО или авиабомбы. Суббоеприпасы выбрасываются на определённой высоте с широтой поражения «стадион» и теоретически срабатывают при контакте, однако на деле детонация многих из них во время обстрела не происходит — десятки снарядов малого калибра остаются на боевом взводе. По сути, поражение жилого сектора кассетными боеприпасами — это ещё и дополнительное минирование его мелкими противопехотными минами (неразорвавшимися суббоеприпасами).

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сразу после выхода публикации Amnesty International Армения попыталась вытеснить из международной повестки тему собственной ответственности, выдвинув зеркальные обвинения против азербайджанских ВС. Так, Ереван обвинил Баку в использовании утром 31 октября оружия с белым фосфором, который запрещён Женевскими конвенциями, но не представил внятных видео- или хотя бы фотодоказательств с привязкой к местности. На это был дан оперативный ответ азербайджанского оборонного ведомства, которое назвало эти обвинения абсолютно безосновательными.

Официально заявляем, что на вооружении азербайджанской армии нет запрещённого международным правом оружия и боеприпасов, — пояснило Минобороны Азербайджана 31 октября.

В Баку неоднократно на разных уровнях указывали на попытки армянских сил использовать оружие неизбирательного действия. В частности, заявление о том, что Ереван в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе применяет кассетные боеприпасы и даже дымовые снаряды, начинённые белым фосфором, против гражданских объектов, прозвучало 10 октября. Тогда менеджер по операциям Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов сообщал, что снаряд с белым фосфором был обнаружен 8 октября у деревни Араятлы Физулинского района. Фрагменты же кассетных бомб были найдены в Евлахском, Гёранбойском и Агджабединском районах.

Соответствующие факты приводили и международные наблюдатели. Так, 6 октября появилось заявление председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгия Церетели о применении запрещённых кассетных бомб. Тогда он обратил внимание на то, что ПА ОБСЕ приняла в 2008 году резолюцию, которая призывает всех стран-участниц «запретить использование, разработку, производство, приобретение, накопление, хранение или передачу кассетных боеприпасов».

Несмотря на то что не все страны подписали Ословскую Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу в 2010-м, использование кассетных снарядов, согласно резолюции ОБСЕ, является нарушением законов и обычаев войны. Тем более что только высокотехнологичные государства могут позволить себе применять допустимые современные кассетные боеприпасы, предназначенные для поражения одиночной цели и снабжённые электронными механизмами самоуничтожения и самодеактивации.

Hikmet Hajiyev/twitter.com

Естественно, Армения, которая закупает оружие только по кредитным линиям и сохраняет на вооружении преимущественно советские системы и боеприпасы, не имеет в арсенале современных снарядов. А потому применение кассетных боеприпасов — это эмоциональный выход Еревана за «красные линии», который свидетельствует о его желании устрашить противоположную сторону и гражданское население. Подобный шаг объясним тем, что подразделения ВС Азербайджана проводят успешное контрнаступление «на земле», взяв под контроль границу с Ираном и приблизившись вплотную ко второму по величине городу Нагорного Карабаха — Шуша. Он представляет собой стратегически важное место, потому что расположен в нескольких километрах от Степанакерта-Ханкенди на высоте. То есть при взятии Шуши дни обороны Степанакерта будут сочтены.

Кроме того, попытка прибегнуть к оружию неизбирательного действия против мирного населения азербайджанских городов может говорить о том, что у Еревана иссякают ресурсы на продолжение конфликта. Правда, после этого сомнительно, что армянское руководство сможет аккумулировать хоть какую-то международную помощь. Применению устаревших кассетных боеприпасов нельзя найти объяснение в разговоре с иностранными посредниками, которые или подписали Конвенцию, или имеют на вооружении современные средства ведения войны.