Стала известна реакция зарубежных СМИ на выступление Путина на «Валдае»

https://static.news.ru/photo/e6dfe3ca-14d9-11eb-af0b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Иностранные СМИ и политологи назвали выступление российского лидера Владимира Путина на заседании Валдайского клуба одним из самых конструктивных. За выступлением президента РФ внимательно следили во всём мире.

Журналисты ливанского издания L'Orient-Le Jour были потрясены озвученными Путиным сведениями о конфликте в Нагорном Карабахе. Путина назвал конкретные цифры — число жертв конфликта, что побудило аналитиков назвать ситуацию «полномасштабным кризисом».

Агентство Bloomberg обратило внимание на позицию российского президента по новому соглашению о контроле за вооружениями. Авторы заметки особо отмечают предложение Путина продлить действующих договор на год и его готовность обсуждать уступки при заключении следующего соглашения. Именно с этой позиции издание теперь рассматривает позиции Москвы и Вашингтона.

Британское агентство Reuters цитирует слова российского лидера о том, что Вашингтон больше не может претендовать на исключительность, а Китай и Германия вполне могут стать сверхдержавами.

Washington Post обращает внимание на то, что Путин не исключил создания военного союза между Россией и Китаем, хотя пока президент России не видит в этом необходимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что необходимо «прибирать» свою планету, также следует обсудить отказ от неограниченного потребления в пользу разумной достаточности, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, тема охраны окружающей среды прочно вошла во всемирную повестку.