США заявили, что не планируют применять химическое оружие

Соединённые Штаты ни в коем случае не будут применять химическое оружие, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости. Он категорически отверг возможность использования данного вида вооружения.

США не будут применять химическое оружие. Точка. Ни при каких обстоятельствах, — заявил Салливан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО «ответят» в случае, если Москва применит химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения, отметил хозяин Белого дома в Брюсселе.

Так он отреагировал на возможность вмешательства Североатлантического альянса в события на Украине, если вдруг случится применение химического оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава РФ Владимир Путин пытается развалить НАТО. Американский лидер во время пресс-конференции в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что такое намерение у президента России «было с самого начала» после его прихода к власти.