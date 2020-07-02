США грозят России «серьёзными мерами» Трампа из-за «сговора» с талибами

https://static.news.ru/photo/88a262c2-bcb1-11ea-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что России придётся ответить, если подтвердятся сведения о сговоре Москвы с талибами. По его словам, в этом случае президент США Дональд Трамп примет серьёзные меры.

Это важные подозрения. Если они подтвердятся, то гарантирую, что президент примет серьёзные меры. Мы несколько месяцев работали над вариантами для президента Соединённых Штатов на случай, если это неподкреплённое, как министерство обороны называет, свидетельство окажется правдой, — цитирует советника РИА Новости.

При этом О'Брайен подчеркнул, что после того, как произошла утечка в СМИ информации о талибах, за гонорары охотившимися за американскими военными, докопаться до истины будет чрезвычайно сложно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвинения американских СМИ в отношении российских властей, которые якобы платили боевикам террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийство военнослужащих США в Афганистане, прокомментировал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Обвинения в адрес России он назвал «нелепостью» и «предвыборным бредом».