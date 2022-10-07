Со стартом протестов использование VPN в Иране выросло на 3082%

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Под конец сентября спрос на VPN-ресурсы в Иране вырос на 2164% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца, свидетельствуют данные исследовательского ресурса Top10VPN. Пиковые границы спроса пришлись на 26 сентября — в тот день он вырос на 3082%. Популярность VPN-ресурсов связана с началом протестов в Иране, а также с перебоями в работе интернета.

С тех пор высокий спрос сохраняется, он по-прежнему превышает нормальный уровень почти на 2000%. Швейцарская компания Proton сообщила о росте спроса на ее VPN-сервис на 5000%.

По информации Cloudflare и NetBlocks, первые перебои в работе интернет-сервиса зафиксировали 19 сентября — спустя несколько дней после того, как начались протесты, вызванные смертью девушки, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. С тех пор перебои в работе иранских телекоммуникационных сетей продолжаются.

Эксперты и активисты считают, что работе интернета препятствуют местные власти, так как перебои начинаются каждый день примерно в 16:00 часов и продолжаются до ночи.

Протесты в Исламской Республике Иран (ИРИ) охватили 16 из 31 провинции страны и как минимум 46 населенных пунктов, в которых продолжаются столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Так, 26 сентября в результате беспорядков число погибших в ИРИ превысило 40 человек, среди них и представители сил правопорядка из организации «Басидж». Причиной протестов стала смерть 22-летней Махсы Амини. По мнению общественности, девушка была избита до смерти в отделении полиции из-за «неправильного» ношения хиджаба.