СМИ Великобритании связали эвакуацию из села Нёнокса с испытаниями ракеты

https://static.news.ru/photo/bf701bdc-c21a-11ea-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: KharinAndrey/wikipedia.com

Британские СМИ связали эвакуацию из российской военной деревни Нёнокса с испытаниями новой гиперзвуковой ракеты. Жителям посоветовали покинуть свои дома на 36 часов.

Эвакуация, по-видимому, связана с окончательными испытаниями новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», — предположили сотрудники издания.

Они также подчеркнули, что стрельба данными ракетами ведётся по военно-морским целям. По данным СМИ, этот тип вооружения имеет высокую секретность.

По данным издания Mirror, в прошлом году пять сотрудников атомной корпорации «Росатом» и два сотрудника Министерства обороны погибли в результате взрыва под Северодвинском. Также на месте происшествия был зафиксирован значительный скачок радиации.

Начальник Нёнокского территориального отдела Валерий Машенков заявил о намерении вывезти жителей села 7 июля. Для этого будет выделено пять автобусов. Сельчан доставят в Северодвинск.

NEWS.ru писал ранее, что осенью 2019 года власти Северодвинска сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва на полигоне.