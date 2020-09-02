СМИ сообщили о воздушной атаке в Сирии

https://static.news.ru/photo/9b40b63c-ed5c-11ea-9f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Pres

Средства ПВО сирийской правительственной армии поразили вражеские цели в небе на востоке Хомса. Об этом сообщает агентство SANA.

Поступила информация об отражении вражеской атаки на востоке провинции Хомс, — говорится в сообщении.

По данным телеканала «Ихбария», Израиль нанёс удар по военной базе Тифор.

Ранее сообщалось, что 31 августа Дамаск был атакован со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот. Отмечается, что сирийские зенитчики сбили несколько ракет над южными районами столицы Сирии.

Как писал NEWS.ru, лётчики ВКС России совместно с ВВС Сирии за неделю ликвидировали 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также несколько складов и подземных хранилищ с боеприпасами.

Масштабная операция по разгрому бандформирований проходила в «белой пустыне» центральной части Сирии в период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников.