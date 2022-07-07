Сирия предварительно согласилась на участие в трибунале в ДНР Никонорова: Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над пленными военнослужащими Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике. Также в мероприятии примет участие Луганская Народная Республика. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие, — сообщила Никонорова.

Она также отметила, что в трибунале будет участвовать «братская» Луганская Народная Республика. Не останется в стороне и Россия.

Представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик, — поведала министр ДНР.

Никонорова также рассказала, что одной из важнейших задач её ведомства является подготовка устава будущего трибунала, на основании которого будут производиться все процессуальные действия. По словам чиновницы, трибунал предполагается учредить «на основании международного договора».

Власти ДНР намерены до конца лета провести ряд промежуточных трибуналов над бойцами украинских вооружённых формирований, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Одним из первых предполагается провести так называемый Мариупольский трибунал, в рамках которого планируется судить участников украинских батальонов «Азов» и «Айдар», а также военнослужащих регулярных частей ВСУ.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что в республике при подготовке к международному трибуналу берут за основу Нюрнбергский процесс. Его документы позволяли до последнего находить преступников и наказывать их, отметила она.