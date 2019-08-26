Во французском курортном городе Биарриц 26 августа завершился очередной саммит «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Основной темой встречи была заявлена проблема неравенства в современном мире, но руководители государств — членов G7 обсудили и множество других вопросов. Однако по итогам мероприятия мировым лидерам не удалось согласовать итоговое совместное заявление — впервые в истории формата. Впрочем, на фоне прошлогоднего саммита такой исход был вполне предсказуем. Противоречия в «семёрке» — в первую очередь, между президентом США Дональдом Трампом и остальными членами, — лишь усиливаются, и целесообразность встреч «Группы семи» становится всё более сомнительной.

Одной из главных тем саммита ещё до его старта стал вопрос о возможности возвращения к формату «восьмёрки», то есть восстановления членства России, которое она утратила в связи с крымским событиями 2014 года. Подавший идею президент США Дональд Трамп накануне встречи в Биаррице со свойственным ему оптимизмом заявлял: такое предложение поддерживает большинство партнёров по G7. Но на саммите его ждал неприятный сюрприз — члены «Группы семи» заявили о том, что Россия к ним не присоединится, пока, как минимум, не будут реализованы Минские соглашения.

Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска» для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7, — подчеркнула Ангела Меркель.

Другим неприятным инцидентом для Трампа стал внезапный визит в Биарриц министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, против которого США совсем недавно ввели персональные санкции. Американский лидер не стал беседовать с дипломатом, а позднее попытался (видимо) сгладить неловкость произошедшего, заявив, что знал о приезде иранской делегации заранее и сознательно решил избежать встречи.

Я посчитал, что слишком рано встречаться [с Зарифом], — отметил Трамп.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп PA Wire/PA Images/TASS

Подобные расхождения в позициях президента США и его партнёров из G7 и связанная с этим напряжённость внутри клуба, в общем-то, не представляют собой ничего удивительного. Ещё на прошлогоднем саммите, проходившем в Канаде, Трамп и другие лидеры с трудом находили общий язык — некоторые СМИ в связи с этим даже назвали ту встречу G"6+1«, — а итоговое совместное заявление едва удалось согласовать и подписать. Симптоматично и то, что американский лидер позднее отозвал свою подпись — впервые в истории формата. Так что и отсутствие коммюнике в Биаррице в этом году шоком не стало.

Впрочем, несмотря на разногласия, острые дискуссии и отсутствие прорывных решений, как минимум для одного человека встреча в Биаррице стала, скорее, удачной. Президент Франции Эммануэль Макрон, принимавший саммит, явно метит на роль нового общеевропейского лидера — в связи со скорым уходом канцлера ФРГ Ангелы Меркель из политики, — и прошедшее мероприятие в этом плане для его авторитета крайне важно. Так, например, он вновь подтвердил статус своей страны как одной из наиболее ответственных в экологическом плане. В частности, по итогам саммита, заявил Макрон, лидеры решили выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в Амазонии.

Амазония — это лёгкие планеты. Это драма для всего человечества, мы должны реагировать, — добавил французский лидер.

Преуспел Макрон и на политическом попроще. Так, например, организовав внезапный для Трампа визит Зарифа, французский лидер частично решил сразу две задачи, которые стоят перед Евросоюзом. С одной стороны, он показал себя готовым к диалогу с Ираном политиком, а это в условиях растущей вокруг Исламской Республики напряжённости крайне важно. Кроме того, в Тегеране неоднократно выдвигали ультиматумы на случай, если Европа продолжит бездействовать, теперь же президент Франции, наконец, выступил в роли своего рода посредника.

Президент Ирана Хасан Роухани скоро встретиться с Трампом, — заявил Макрон.

С другой стороны, французский лидер продемонстрировал и готовность действовать без оглядки на Вашингтон — это, в свою очередь, крайне важно не только для иранцев, но и для многих европейцев, также недовольных американским влиянием на ЕС.

Как подчеркнул Макрон, на нынешнем саммите было «много конфликтов и напряжённости». А это в нынешних условиях вполне можно расценить как признак кризиса формата. G7 часто сравнивают с G20, отмечая, что в современных условиях «двадцатка» более репрезентативна. И не только из-за числа участников, но и из-за их роли в мировой политике и экономике, как, например, в случае со стремительно набирающими мощь Китаем и Индией. «Семёрка» же на этом фоне, похоже, своё отживает, и прошедший во Франции саммит лишь ещё раз это подтвердил.