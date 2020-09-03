Россияне ждут официального открытия транспортного сообщения с Белоруссией

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Белоруссия вошла в число стран, пассажирского сообщения с которой больше всего не хватает россиянам. Об этом свидетельствуют данные «Туту.ру».

Отмечается, что опрос, проведённый порталом для путешественников в июле показал, что по популярности у россиян Белоруссия уступила лишь Турции. Однако, транспортное сообщение с Турцией уже налажено, а Белоруссия до сих порт открыта не для всех.

Официально попасть в братскую страну на сегодняшний день можно только определённой категории граждан. На сайте пограничной службы ФСБ России указано, что речь идёт о гражданах, которые имеют вид на жительство в Белоруссии, а также выезжают к больным близким родственникам, на работу, учёбу или лечение. Последним пунктом и пользуются желающие отдохнуть.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «Туту.ру» спрос на авиабилеты и автобусные туры туда в этом году существенно вырос, несмотря на закрытые границы между нашими странами. Минск входит в пятёрку популярных зарубежных направлений (по данным продаж билетов с 1 июля по 31 августа, вылеты с 15 сентября по 31 декабря).

Минимальные цены авиабилетов из Москвы в Минск в прошлом году были на уровне 3020 рублей. В этом году в сентябре билеты примерно на 28% дороже. Начиная с 15 сентября минимальная стоимость составляет 4 197 рублей. На октябрь можно найти билеты от 2800 — 3300 рублей

В рейтинге зарубежных автобусных направлений маршрут Москва — Минск лидирует (на него приходится около 46 % билетов, проданных на сентябрь и октябрь). На втором месте автобусы из Санкт-Петербурга в Минск (доля в общем спросе — 8,1 %). Билеты на автобус стоят от 1 450 рублей (время в пути — чуть больше 10 часов).

Как писал NEWS.ru, попасть на территорию Белоруссии можно и нелегальным способом. За это придётся отдать порядка 100$, рассказал Александр, студент из России, который обучается в одном из университетов РБ. Молодой человек ездил в республику в конце мая, когда учащимся не было ещё разрешено туда ездить.