Россия готова обсуждать с США озабоченность по теме вмешательства в выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова открыто обсуждать с Вашингтоном его озабоченность из-за якобы возможного вмешательства РФ в американские президентские выборы.
На пресс-конференции Лавров заявил, что обвинения во вмешательстве России в американские выборы звучат постоянно и в Москве уже привыкли к этому.
Всегда говорим нашим партнёрам — и американцам, и европейцам, — что, если у них возникает какая-либо озабоченность по поводу чего бы то ни было, особенно в сфере кибербезопасности, давайте садиться и рассматривать те факты, которые у них есть, — цитирует агентство главу российского МИД.
При этом Лавров добавил, что, к сожалению, на Западе последовательно уходят от прямого разговора на эти темы, основанного на профессиональном анализе фактов.
В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг», против них также выдвинуты обвинения.
Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.
7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия
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