Россия готова обсуждать с США озабоченность по теме вмешательства в выборы

https://static.news.ru/photo/c4f351f6-eebf-11ea-afbc-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова открыто обсуждать с Вашингтоном его озабоченность из-за якобы возможного вмешательства РФ в американские президентские выборы.

На пресс-конференции Лавров заявил, что обвинения во вмешательстве России в американские выборы звучат постоянно и в Москве уже привыкли к этому.

Всегда говорим нашим партнёрам — и американцам, и европейцам, — что, если у них возникает какая-либо озабоченность по поводу чего бы то ни было, особенно в сфере кибербезопасности, давайте садиться и рассматривать те факты, которые у них есть, — цитирует агентство главу российского МИД.

При этом Лавров добавил, что, к сожалению, на Западе последовательно уходят от прямого разговора на эти темы, основанного на профессиональном анализе фактов.

В феврале 2018 года американский Минюст опубликовал документ, согласно которому в отношении 13 граждан РФ выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. В документе указаны три юридических лица: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг», против них также выдвинуты обвинения.

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил их в том, что они вели кампании в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение в период президентской кампании 2016 года.