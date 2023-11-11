Российский газ продолжают закупать отказавшиеся от него страны Европы Глава «Газпрома»: газ из РФ поступает даже в отказавшиеся от него страны Европы

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Российский газ поступает в ряд стран Европы, которые заявляли об отказе от топлива из РФ, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Так, компания поставляет газ на австрийский хаб, с которого топливо идет в другие страны ЕС и Юго-Восточной Европы.

Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа, — отметил он.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сокращение объемов экспорта российского газа в страны Евросоюза не связано с санкциями против Москвы. По его словам, Россия физически не может поставлять топливо из-за перекрытых и выведенных из строя газопроводов.

Он напомнил, что «Северные потоки» взорваны, а газопровод Ямал — Европа не работает, так как Польша национализировала принадлежащую «Газпрому» часть и попала под российские санкции. Еще один крупный газовый маршрут Украина перекрыла из-за того, что он проходит по территории Луганской Народной Республики.

До этого член Европарламента от Румынии Евгений Томак обратился к Еврокомиссии с вопросом, что делать в случае прекращения поставок газа из России. Депутат потребовал уточнить, какие стратегии будут применены в случае реализации подобного сценария.