Разыскиваемый на Украине чиновник получил должность в Крыму

https://static.news.ru/photo/8a0a4b66-0fcc-11eb-955d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Боделан Фото: Владимир Боделан/facebook.com

Бывший глава одесского областного управления МЧС Украины, занимавший эту должность во время трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Владимир Боделан стал заместителем главы Симферопольского района Республики Крым. Ранее он находился в международном розыске.

На Украине Боделан проходит обвиняемым по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов, во время которого в огне погибли 42 противника Евромайдана. По версии Генпрокуратуры страны, мужчина затягивал отправку пожарных машин к месту трагедии. После этого он находился в международном розыске до марта этого года.

Глава центрального района Крыма Дионис Алексанов, комментируя назначение Боделана, назвал его «порядочным человеком» и «инициативным руководителем». Он добавил, что не доверяет обвинениям, выдвинутым против своего нового зама на Украине.

Мы его проверяли, пробивали все. Он человек порядочный, ничего на нём не висит, руководитель инициативный. Украине у нас доверия нет, — цитирует его «Ридус».

2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана, футбольными фанатами, а также сторонниками Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов. В здании укрывались представители Антимайдана. Жертвами произошедшего стали 48 человек. Более 250 пострадали.

Как писал NEWS.ru, МИД Украины опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за события в мае 2014 года в Одессе на Россию. В заявлении говорится, что сторонники Антимайдана действовали по приказу из Москвы, а Дом профсоюзов был подожжён изнутри.