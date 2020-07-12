Пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в Польше

В ходе президентских выборов в Польше произошёл инцидент с пьяным гражданином Украины, который хотел заминировать избирательный участок.
Как
Он заявил, что, если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка, — цитирует агентство сообщение.
Польские правоохранители задержали украинца. Экспертиза показала, что в крови мужчины было около трёх промилле алкоголя, что соответствует употреблению не менее 600 граммов водки.
Помещение избирательного участка обследовали полицейские пиротехники и не обнаружили опасных предметов. Против украинца возбудили уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, на Украине неизвестный в маске 3 июля бросил гранату в помещение офиса Полтавской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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