Президент Чили подписал закон о снижении зарплат чиновников из-за COVID-19

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Президент Чили Себастьян Пиньера решил снизить зарплаты министрам, губернаторам и другим чиновникам из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Начинаем неделю с принятия конституционной реформы, которая сокращает надбавки парламентариев, зарплаты других представителей власти — президента, министров, замминистров, интендантов, губернаторов и других чиновников, — отметил политик во время церемонии подписания документа.

Глава государства даже себя внёс в список тех, кому сократят доходы. Чилийский лидер считает, что он не может отрываться от народа. Кроме того, таким образом он поможет тем, кто действительно нуждается, так как экономика страны терпит серьёзные убытки. Кризис затронул все стороны жизни жителей Чили.

Iniciamos esta semana promulgando Reforma Constitucional q reduce las dietas parlamentarias y los sueldos de otras autoridades como el Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios.



Reforma justa y necesaria que mejorarÃ¡ nuestra democracia pic.twitter.com/6aCnnqM7bx — Sebastian PiÃ±era (@sebastianpinera) May 25, 2020

Ранее Пиньера заявил, что Чили столкнулось с двумя тяжёлыми кризисами — пандемией и вызванной ей экономической рецессией.

Количество заражённых коронавирусом в стране превысило 69 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, полицейские задержали почти 750 жителей чилийской столицы за нарушение карантинного режима.