Повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут 20 декабря

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Повторные парламентские выборы в Киргизии планируются на 20 декабря 2020 года, сообщила глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.

Как пояснила руководитель ЦИК, повторные парламентские выборы должны проводиться в двухмесячный срок, передаёт РИА Новости.

Повторные парламентские выборы проводятся в двухмесячный срок, поскольку они назначаются ЦИК, ориентировочно мы на 20 декабря их планировали, — сказала Шайлдабекова.

Она также добавила, что выборы президента страны, возможно, будут назначены на 17 января 2021 года.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Это произошло на фоне акций протеста, которые охватили Бишкек после парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что полномочия президента страны перешли к нему. Об этом он объявил на митинге в Бишкеке.