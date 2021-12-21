Политолог рассказал, от чего зависит возвращение Порошенко на Украину

Возвращение бывшего президента Украины Петра Порошенко на родину зависит от того, насколько нынешний глава государства Владимир Зеленский контролирует силовые структуры, заявил замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин «ПолитЭксперту». Он также отметил, что Порошенко поддерживает экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он может и вернуться. Всё зависит от того, в какой степени под контролем Зеленского находятся силовые структуры Украины. Учитывая участие в оппозиционной группе господина Авакова, недавнего практически руководителя силовых структур Незалежной, не факт, что они послушаются Зеленского и пойдут на арест Порошенко. Поэтому я не исключаю и того, что он может вернуться, — сказал Жарихин.

Политолог назвал и второй вариант развития событий, по которому Пётр Порошенко не рискнёт возвращаться на Украину из-за обвинения в госизмене.

Ранее адвокат экс-президента Илья Новиков сообщил, что его подзащитный на допрос по делу о госизмене 23 декабря не явится. Он объяснил это тем, что повестки оформлены неправильно.

Пётр Порошенко подозревается украинскими силовиками в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. В настоящее время политик находится за границей. Глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что бывший глава государства непременно вернётся на родину.