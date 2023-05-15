Политолог объяснил, что помогло Эрдогану опередить конкурента в первом туре Политолог Калачев: Эрдоган получил отрыв на выборах за счет голосов пострадавших от землетрясения

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил в первом туре выборов во многом благодаря голосам жителей пострадавших от землетрясения регионов, заявил NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его мнению, перед вторым туром в стране начнется серьезная политическая борьба, а оппоненту действующего главы государства нужно показать, что он не в меньшем объеме готов помогать этим территориям.

Эрдоган получил результат за счет территорий, которые в наибольшей степени пострадали от землетрясений. Эта трагедия, как ни парадоксально, сыграла в его пользу. Сейчас оппозиции нужно показать, что они тоже готовы проявить внимание к этим территориям. Пойдет серьезная политическая борьба, — сказал Калачев.

Он подчеркнул, что результаты второго тура во многом будут зависеть от того, кого решит поддержать третий кандидат. Вне зависимости от исхода Калачев считает, что отношения России и Турции сильно не поменяются.

Эрдоган и Кылычдароглу — прагматики. Турция отнюдь не является союзником России, Эрдоган просто реализует турецкие национальные интересы, в том числе на Кавказе. Представления о том, что один — пророссийский, а второй — проамериканский, являются серьезным упрощением. Кто бы ни победил, на возможность отдохнуть в Турции и на торговле это никак не скажется, — добавил Калачев.

Ранее сообщалось, что Эрдоган набрал 49,34% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,9% бюллетеней. Его оппонент, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 44,99% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.