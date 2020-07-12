Полиция ФРГ ищет мужчину, вооружённого луком и стрелами

Мужчина в камуфляже, вооружённый луком, стрелами, пистолетом и ножом разыскивается в Германии.
Как
Полиция предупреждает людей в округе Оппенау о подозреваемом и просит по возможности оставаться дома, — заявили в полиции Оффенбурга.
По данным полиции, речь может идти о 31-летнем гражданине ФРГ без «постоянного места жительства». Он уже попадал под внимание полиции, в частности из-за нарушений закона об обороте оружия.
Отмечается, что в полиции пока не могут сказать находится ли вооруженный в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит. При этом СМИ сообщают, что в поисках мужчины заняты не менее 200 стражей порядка.
Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы Германии готовы предъявить обвинения подозреваемому в похищении и убийстве трёхлетней британской девочки.
Похищение Мадлен Маккан 7 мая 2007 года из закрытой квартиры в курортном местечке Прая-да-Луш стало одним из самых загадочных преступлений века. На его расследование только британская полиция потратила более £12 млн.
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