Полиция ФРГ ищет мужчину, вооружённого луком и стрелами

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Мужчина в камуфляже, вооружённый луком, стрелами, пистолетом и ножом разыскивается в Германии.

Как сообщает РИА Новости, полиция немецкой земли Баден-Вюртемберг проводит операцию по поиску подозрительного мужчины, который «неустановленным» способом разоружил остановивших его для выяснения личности стражей порядка и скрылся в лесу.

Полиция предупреждает людей в округе Оппенау о подозреваемом и просит по возможности оставаться дома, — заявили в полиции Оффенбурга.

По данным полиции, речь может идти о 31-летнем гражданине ФРГ без «постоянного места жительства». Он уже попадал под внимание полиции, в частности из-за нарушений закона об обороте оружия.

Отмечается, что в полиции пока не могут сказать находится ли вооруженный в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит. При этом СМИ сообщают, что в поисках мужчины заняты не менее 200 стражей порядка.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы Германии готовы предъявить обвинения подозреваемому в похищении и убийстве трёхлетней британской девочки.

Похищение Мадлен Маккан 7 мая 2007 года из закрытой квартиры в курортном местечке Прая-да-Луш стало одним из самых загадочных преступлений века. На его расследование только британская полиция потратила более £12 млн.