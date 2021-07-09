Песков объяснил приезд талибов в Москву

Переговоры с талибами необходимы на фоне напряжённого развития ситуации в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) в Москву. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин в курсе переговоров с талибами. Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, возможно ли, что Россия признает талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю страну.

Здесь вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения, — сказал Песков.

Напомним, 8 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов провёл переговоры с делегацией политического офиса движения «Талибан». Как сообщили на сайте МИД России, в ходе встречи талибы заверили , что не будут нарушать границ государств Центральной Азии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отмечает резкое нарастание напряжённости на границе Таджикистана и Афганистана. Сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопущения провокаций на границе Таджикистана и Афганистана. По словам Захаровой, боевики движения «Талибан» контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.