Песков высказался о пророческих заявлениях Путина

Президент Владимир Путин никого не пугает, когда делает заявления относительно будущего в различных сферах, он просто описывает перспективы. Об этом в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сочтут ли угрозой слова Путина про энергетические перспективы Европы в случае продолжения неразберихи в принятии решений.

Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит, — сказал представитель Кремля.

На этой неделе Путин принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Во время выступления он обратил внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Президент также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то вскоре голландцам придётся ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Глава государства также указывал на «истерику и неразбериху» на топливных рынках в Европе.

На прошлой неделе цена газа опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров после рекордного роста на протяжении нескольких недель ранее. Тогда она едва не достигла отметки в $2000.

Цены на газ в Европе растут с прошлого года. Если месяц назад расчётная стоимость топлива превышала чуть более $500 за тысячу кубометров, то в конце сентября она уже перевалила за рекордные $1200, а затем составила $1900.