Отзовётся на Кавказе: Байдена отговаривают признавать геноцид армян

Намерение президента Джо Байдена признать события 1915 года в Османской империи геноцидом может всерьёз подорвать и без того непростые отношения между Турцией и США. Соответствующие сигналы исходят от турецких официальных лиц, разочарованных появившейся в американской прессе новостью, что глава Белого дома может выступить 24 апреля с речью, где прозвучит близкое к официальной позиции Армении определение. По их словам, это, кроме того, может обесценить и мирные усилия на Южном Кавказе. В экспертной среде допускают: возможный шаг Байдена продиктован общим контекстом ухудшившихся отношений США и Турции.
О том, что Байден хочет выступить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида, для прояснения обновлённой позиции США, первым
Для сомнений есть причины: сдвиг в официальной терминологии США обяжет Турцию, их союзника по НАТО, давать ответ на этот политически мотивированный ход. На этой неделе Вашингтон уже отличился антитурецкой мерой, уведомив Анкару об исключении её из программы производства истребителей F-35. О решении было известно давно в связи с тем, что турецкая сторона приобрела у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана не теряли надежды. Так, некоторые нанятые от имени турецких госструктур лоббисты в Вашингтоне
Бесперспективность термина
Большую часть президентского срока Дональд Трамп избегал использовать слово «геноцид» в заявлениях о событиях 1915 года. Его предшественник Барак Обама также пытался быть подчёркнуто нейтральным. Признаки того, что что-то может измениться, появились на фоне общей эрозии американо-турецких отношений из-за развития военно-технического сотрудничества между Анкарой и Москвой, а также сирийского досье. Так, двумя годами ранее Сенат и Палата представителей приняли символические резолюции об определении трагедии 1915 года в Османской империи геноцидом. В нынешней президентской администрации
Турция отвергает термин «геноцид» применительно к событиям 1915 года. Она акцентирует внимание на том, что в Османской империи на тот момент разворачивалась братоубийственная война и все вовлечённые стороны не смогли избежать человеческих потерь. Более того, Анкара призывала к прозрачному научному взаимодействию по этому вопросу, открыв исторические архивы и пригласив к себе зарубежных исследователей с целью добиться выработки объективного подхода. С юридической точки зрения, турецкая сторона делает упор на то, что геноцидом какое бы то ни было историческое событие может быть признано только после того, как уполномоченная судебная инстанция установит факты.
Интересно, что подход к использованию слова «геноцид» со временем изменило даже активно действующее в западных странах армянское лобби. В 2020 году на одном из заседаний Высшего консультативного совета в Анкаре
Последствия для Южного Кавказа
На неофициальном уровне Анкара даёт Вашингтону понять, что официальное использование слова «геноцид» применительно к тому, что произошло в Османской империи, будет иметь последствия. Высокопоставленный турецкий источник катарского портала Middle East Eye (MEE)
Мы хотим нормализовать отношения с Арменией, — цитирует MEE своего собеседника. — Если мы увидим положительную динамику, мы сможем открыть границы.
Однако если американцы в этих обстоятельствах назовут события 1915 года геноцидом, это подорвёт мирные усилия на Южном Кавказе, посетовал источник англоязычного портала. По его словам, соответствующий сигнал в прошлом месяце был направлен помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.
В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил обратил внимание на то, что вопрос о признании событий 1915 года геноцидом поднимается то американцами, то армянской диаспорой каждый год 24 апреля.
Думаю, это вопрос уже чисто политический и является актом внешнеполитического давления на Турцию. Если Байден скажет подобное, то это нанесёт урон турецко-американским отношениям. Они от этого только пострадают.
Собеседник NEWS.ru замечает, что явное давление на Турцию США демонстрируют не первый год. По его словам, это объясняется желанием Вашингтона заставить Анкару делать по ряду досье то, чего она не хочет. В этот инструментарий вписываются как санкции, так и исключение Турции из программы производства истребителей F-35, заключил собеседник NEWS.ru.