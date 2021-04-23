Отзовётся на Кавказе: Байдена отговаривают признавать геноцид армян

Намерение президента Джо Байдена признать события 1915 года в Османской империи геноцидом может всерьёз подорвать и без того непростые отношения между Турцией и США. Соответствующие сигналы исходят от турецких официальных лиц, разочарованных появившейся в американской прессе новостью, что глава Белого дома может выступить 24 апреля с речью, где прозвучит близкое к официальной позиции Армении определение. По их словам, это, кроме того, может обесценить и мирные усилия на Южном Кавказе. В экспертной среде допускают: возможный шаг Байдена продиктован общим контекстом ухудшившихся отношений США и Турции.

О том, что Байден хочет выступить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида, для прояснения обновлённой позиции США, первым сообщило со ссылкой на источники издание The Wall Street Journal. Это соответствует предвыборным обещаниям президента-демократа. За месяц до выборов 2020 года Байден анонсировал, что признает события 1915 года геноцидом и сделает всеобщие права человека главным приоритетом для своей администрации в случае избрания. Впрочем, собеседники The Wall Street Journal подчёркивали, что окончательного решения на этот счёт ещё нет. Это свидетельствует о колебаниях внутри команды внешнеполитических советников Белого дома.

Для сомнений есть причины: сдвиг в официальной терминологии США обяжет Турцию, их союзника по НАТО, давать ответ на этот политически мотивированный ход. На этой неделе Вашингтон уже отличился антитурецкой мерой, уведомив Анкару об исключении её из программы производства истребителей F-35. О решении было известно давно в связи с тем, что турецкая сторона приобрела у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана не теряли надежды. Так, некоторые нанятые от имени турецких госструктур лоббисты в Вашингтоне работали главным образом по «самолётной» теме. Теперь в Пентагоне оставляют без ответа вопросы, может ли Анкара вернуться в программу F-35.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесперспективность термина

Большую часть президентского срока Дональд Трамп избегал использовать слово «геноцид» в заявлениях о событиях 1915 года. Его предшественник Барак Обама также пытался быть подчёркнуто нейтральным. Признаки того, что что-то может измениться, появились на фоне общей эрозии американо-турецких отношений из-за развития военно-технического сотрудничества между Анкарой и Москвой, а также сирийского досье. Так, двумя годами ранее Сенат и Палата представителей приняли символические резолюции об определении трагедии 1915 года в Османской империи геноцидом. В нынешней президентской администрации апеллируют к тому, что ввести более жёсткие понятия в этом контексте — это «моральный долг».

Турция отвергает термин «геноцид» применительно к событиям 1915 года. Она акцентирует внимание на том, что в Османской империи на тот момент разворачивалась братоубийственная война и все вовлечённые стороны не смогли избежать человеческих потерь. Более того, Анкара призывала к прозрачному научному взаимодействию по этому вопросу, открыв исторические архивы и пригласив к себе зарубежных исследователей с целью добиться выработки объективного подхода. С юридической точки зрения, турецкая сторона делает упор на то, что геноцидом какое бы то ни было историческое событие может быть признано только после того, как уполномоченная судебная инстанция установит факты.

Интересно, что подход к использованию слова «геноцид» со временем изменило даже активно действующее в западных странах армянское лобби. В 2020 году на одном из заседаний Высшего консультативного совета в Анкаре отмечалось , что армянские лоббисты в последнее время перестали использовать в своих международных исках термин «геноцид» из-за заведомой тщетности подобной тактики. Вместо этого проводники интересов официального Еревана попытались применительно к событиям 1915 года ввести в обиход понятие «преступление перед человечеством».

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Последствия для Южного Кавказа

На неофициальном уровне Анкара даёт Вашингтону понять, что официальное использование слова «геноцид» применительно к тому, что произошло в Османской империи, будет иметь последствия. Высокопоставленный турецкий источник катарского портала Middle East Eye (MEE) заметил , что выступление Байдена может негативно отразиться на намерении администрации Эрдогана нормализовать дипломатические контакты с Арменией.

Мы хотим нормализовать отношения с Арменией, — цитирует MEE своего собеседника. — Если мы увидим положительную динамику, мы сможем открыть границы.

Однако если американцы в этих обстоятельствах назовут события 1915 года геноцидом, это подорвёт мирные усилия на Южном Кавказе, посетовал источник англоязычного портала. По его словам, соответствующий сигнал в прошлом месяце был направлен помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану.

В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил обратил внимание на то, что вопрос о признании событий 1915 года геноцидом поднимается то американцами, то армянской диаспорой каждый год 24 апреля.

Думаю, это вопрос уже чисто политический и является актом внешнеполитического давления на Турцию. Если Байден скажет подобное, то это нанесёт урон турецко-американским отношениям. Они от этого только пострадают. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

Собеседник NEWS.ru замечает, что явное давление на Турцию США демонстрируют не первый год. По его словам, это объясняется желанием Вашингтона заставить Анкару делать по ряду досье то, чего она не хочет. В этот инструментарий вписываются как санкции, так и исключение Турции из программы производства истребителей F-35, заключил собеседник NEWS.ru.