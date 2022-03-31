Минобороны России опубликовало письма сына президента США Джо Байдена Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины, заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota, — подчеркнул Кириллов.

В ходе брифинга была продемонстрирована переписка. Как отметил начальник войск РХБЗ, наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.

Как отметил Кириллов, письма являются доказательством того, что истинные цели Пентагона в отношении работы биолабораторий на Украине были далеки от научных. В частности, в одном из посланий вице-президент Metabiota сообщает, что деятельность его компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России».

По словам генерал-лейтенанта, деятельность компании Black and Veach вызывала опасения даже у украинских спецслужб. В качестве подтверждения он процитировал докладную записку управления СБУ Херсона от 2017 года. В ней говорится, что Агентство по сокращению военной угрозы США планирует через эту компанию контролировать микробиологические лаборатории Украины, которые исследуют опасные инфекции. В СБУ тогда отметили, что в этой связи «актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации» на Украине.

Если говорить о компании Metabiota, то она известна своими разработками, связанными с прогнозированием вспышек инфекционных заболеваний. В том числе она привлекалась Пентагоном для моделирования эпидемиологической ситуации на постсоветском пространстве. По данным Минобороны, на Украине от этой организации работала вице-президент компании и приближённое к Хантеру Байдену лицо Мери Гуттиери, подтверждением чему служит их переписка.

Британская газета Daily Mail ранее обнаружила доказательства причастности Хантера Байдена к биолабораториям на Украине. Его инвестфонд финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.