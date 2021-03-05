МИД Украины потребовал от властей Турции убрать карту РФ с Крымом

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Украина планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами Евросоюза, но не России. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что он является «последовательным сторонником этой идеи» и с депутатами уже ведётся работа над соответствующими законодательными изменениями.

Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, которые для нас дружные, которые...