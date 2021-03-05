МИД Украины потребовал от властей Турции убрать карту РФ с Крымом

На Международном фестивале туризма и искусства в турецком городе Аланья на одной из скульптур, автором которой является россиянка, заметили карту России с Крымским полуостровом. Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов тут же обратился к мэру Аланьи Адему Мурату Юджелю, и «неправильную карту» оперативно убрали.
Теперь искусство не превратилось в политический инструмент влияния и не вводит жителей и гостей замечательного города Аланья по поводу территории РФ. Крым — это Украина, — сообщила в Facebook первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
На своей странице она разместила фотографии «неправильной карты», высеченной на каменной скульптуре. При этом на её снимках непонятно, что именно изображает эта скульптура. Также не указывается, как была ликвидирована карта.
Как писал NEWS.ru, украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий. Она считает, что нужно дождаться, когда ситуация в России станет нестабильной — «начнутся процессы турбулентности». Этот момент Украина и может использовать для захвата территории полуострова.