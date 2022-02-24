«Люди испуганы очень сильно»: как проходит военная операция на Украине

После начала военной операции России из разных частей Украины приходят новости о взрывах и обстрелах отдельных объектов: воинских частей, систем ПВО и аэропортов. NEWS.ru поговорил с жителями Киева, Одессы, Харькова, Львова и Мариуполя. Они рассказали, что эвакуация пока начата только из Одессы, однако многие покидают свои дома самостоятельно. Среди жителей страны немало желающих отправиться добровольцем на фронт.

Владислав, Киев:

— Утром ударили ракетами по ключевым военным объектам. Были слышны сирены. По нашему району ударили только единожды. Постоянно слышна полиция на улице. Много кто уезжает в область, на основных дорогах километровые заторы.

Всем страшно. Однако все очень едины и, кажется, готовы помогать чем могут. Огромные очереди в военкоматы, формируются низовые инициативы. Люди стараются понять, как можно совместно действовать сейчас.

Антон, Киев:

— Где-то с семи утра было несколько объявлений воздушной тревоги. В районе Подола включались сирены, после этого всё более-менее успокоилось. Периодически летают самолёты, но не очень понятно какие и чьи. Редко раздаются взрывы в непонятном направлении, скорее всего, где-то в районе города. Я вижу горящее здание на Рыбальском острове — там, по всей видимости, находится воинская часть, но мы не слышали, чтобы туда что-то попадало и взрывалось, поэтому не очень понятно, что это за дым.

Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

Улицы пустые, много людей пытается выехать. На западных выездах всё стоит в пробках, уехать тяжело. На автозаправках тоже большие очереди, утром были длинные очереди у банкоматов — люди пытались снять наличность. Сейчас то ли банкоматы совсем перестали работать, то ли все, кто хотел, деньги сняли. Многие банки и вообще учреждения просто не открылись. Я проходил по улице, там всё закрыто. Но с другой стороны, сейчас в Киеве более-менее спокойно, мы просто наблюдаем и отслеживаем ситуацию, которая происходит на фронте, который располагается не здесь, а в районе Харькова, Одессы, Мариуполя, Херсона и по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Екатерина, Харьков:

— Я живу в общежитии в центре Харькова, и с пяти утра мы начали собирать вещи, некоторые студенты успели уехать, однако уже сейчас есть проблемы с въездом-выездом. Как обычно, курсируют только поезда, и похоже, что сейчас это единственная возможность покинуть город. Более того, государство запустило эвакуационные маршруты, сделало общественный транспорт временно бесплатным. Периодически слышны взрывы, на окраинах видны задымления, вспышки, ракеты. Все, кто имеет возможность, начали мобилизоваться, добровольцы идут в территориальную оборону. В обществе в целом монолитная позиция насчёт того, что Россия поступает абсурдно и бесчеловечно, что ей необходимо дать решительный отпор. Урон городу нанесён только в районе стратегических объектов, и массовая эвакуация не запущена, уезжают в основном по собственной инициативе.

Ещё хочется добавить, что в Сети, в локальных чатах и новостях в огромных количествах распространяют ложную информацию, советуют качать приложения, открывать видео, которые блокируют телефон. Ведётся сильное информационное давление, случаются перебои с Сетью и иногда не работают сайты банков и терминалы. Люди выстраиваются в огромные очереди, чтобы снять деньги или купить необходимые продукты.

Максим, Львов:

— Во Львове взрывов и эвакуации нет. Время от времени раздаются сирены. Люди массово уезжают из города, из-за чего большие пробки. В магазинах и у банкоматов очереди. Жители волнуются, часть паникует.

Давид, Одесса:

— С пяти утра были слышны взрывы, особенно около аэропорта. Потом взрывы раздавались и в других районах, на Слободке, в центре. Недавно были взрывы на Таирова. Эвакуация проводится, организовали один эвакуационный поезд.

Украина. Киев. Ситуация у Центрального железнодорожного вокзала. EPA/STRINGER/ТАСС

Люди испуганы очень сильно, многие высказывают желание записаться в территориальную оборону, волонтёрские организации или ВСУ.

Оксана, Мариуполь

— С четырёх утра мы слышим залпы ракет, вся страна разрывается от информации про атаки — друзья и родственники рассказывают друг другу, куда пришёлся очередной залповый удар. Ещё вчера мы об этом не думали, гуляя по мирному городу.

Я говорю как на украинском, так и на русском языке, мой отец из Рязани, и меня никто за это здесь не обижает и никогда не обижал, куда бы я ни ездила — в Донецк или во Львов. У нас нет никакого нацистского режима, я хочу здесь жить и не хочу ни в какую Россию.

Судя по настроениям в нашем городе, люди не хотят войны, но если она началась, то мы будем защищаться, мы не хотим, чтобы нас убивали из залповых ракет. Когда бьют «Грады» и от одного удара может не стать целого жилого дома — это страшно. Я не хочу желать этого России, но если всё это продолжится, жертвы будут со всех сторон, и матери, у которых детей отправляют на войну, могут их больше не увидеть. Единственным выходом является прекращение военной операции.