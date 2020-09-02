Лукашенко не обсуждал с Путиным направление в Белоруссию тележурналистов

https://static.news.ru/photo/72166f72-ed20-11ea-a55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о направлении в Минск журналистов телеканала RT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», журналисты RT отправились в Минск после ухода большой группы журналистов государственного белорусского ТВ. Песков отметил, что RT решала вопрос самостоятельно, Лукашенко не обращался к Путину за помощью.

RT, если мне не изменяет память, существует в юридическом формате АНО (автономная некоммерческая организация. — NEWS.ru), которая может самостоятельно принимать решение о направлении своих сотрудников по их профилю, — цитирует Пескова агентство.

Он также заявил, что не знает, как будет оплачиваться работа журналистов RT в Минске и не будут ли они «иностранными агентами», чью деятельность оплачивает другое государство. Эти вопросы он переадресовал компании.

Из российского бюджета это не может оплачиваться, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко пригласил в свой пул группу российских тележурналистов. Это было сделано для того, чтобы их белорусские коллеги посмотрели, «как они работают».

Об этом сообщил сам глава государства во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в Минской области. По его словам, вопрос о привлечении журналистов из РФ возник на фоне забастовки ряда сотрудников Белтелерадиокомпании, которые «выскочили на улицы и начали митинговать».

15 августа операторы Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы, выпустили заявление, согласно которому они отказываются выходить на работу с 17 августа. В требованиях указаны: признание недействительными выборов президента, прекращение насилия со стороны властей, освобождение всех политзаключённых и отмена цензуры. Тогда обращение подписали 300 сотрудников, всего в компании работают 1,5 тысячи человек.