Лукашенко не обсуждал с Путиным направление в Белоруссию тележурналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о направлении в Минск журналистов телеканала RT. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как
RT, если мне не изменяет память, существует в юридическом формате АНО (автономная некоммерческая организация. — NEWS.ru), которая может самостоятельно принимать решение о направлении своих сотрудников по их профилю, — цитирует Пескова агентство.
Он также заявил, что не знает, как будет оплачиваться работа журналистов RT в Минске и не будут ли они «иностранными агентами», чью деятельность оплачивает другое государство. Эти вопросы он переадресовал компании.
Из российского бюджета это не может оплачиваться, — добавил Песков.
Как писал NEWS.ru, Лукашенко пригласил в свой пул группу российских тележурналистов. Это было сделано для того, чтобы их белорусские коллеги посмотрели, «как они работают».
Об этом сообщил сам глава государства во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в Минской области. По его словам, вопрос о привлечении журналистов из РФ возник на фоне забастовки ряда сотрудников Белтелерадиокомпании, которые «выскочили на улицы и начали митинговать».
15 августа операторы Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы, выпустили заявление, согласно которому они отказываются выходить на работу с 17 августа. В требованиях указаны: признание недействительными выборов президента, прекращение насилия со стороны властей, освобождение всех политзаключённых и отмена цензуры. Тогда обращение подписали 300 сотрудников, всего в компании работают 1,5 тысячи человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен