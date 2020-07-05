Лондон объявит о персональных санкциях против граждан РФ

https://static.news.ru/photo/b6e4c92e-bf39-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб 6 июля назовёт имена граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека. Ограничения будут введены в рамках «поправки Магнитского».

Об этом сообщает газета Financial Times. Среди мер называется запрет на въезд в Соединённое Королевство и заморозка счетов в британских банках.

При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики, — отметил Рааб.

Издание отмечает, что в ограничительный список попадут имена «исполнителей пыток, убийц и насильников». Санкции коснутся россиян, причастных, по мнению Британии, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году, и подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.

Рааб добавил, что позже чёрный список расширят. В него станут вносить имена людей, подозреваемых в коррупции и притеснении журналистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети убитого Джамаля Хашогги простили тех, кто расправился с саудовским журналистом. Об этом сообщил сын колумниста The Washington Post Салах. Он отметил, что если человек прощает и примиряет, то его награда должна быть получена от Аллаха.