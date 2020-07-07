Турецкая позиция по Ливии, похоже, всё больше находит понимание у итальянского руководства. 7 июля в Анкару для переговоров с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыл его итальянский коллега Лоренцо Герини. В настоящее время эксперты видят признаки размежевания между странами ЕС в отношении ливийского вооружённого конфликта, который влияет на безопасность Средиземноморья. Есть опасения, что в случае эскалации война может затронуть наиболее важные торговые пути.
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Исследователи
На позицию Италии не может не влиять геополитическая конфронтация, которая вырисовывается вокруг Тунисского пролива: замеченная в нескольких сотнях километров от американских баз на Сицилии авиация российского производства в некотором смысле меняет стратегическое уравнение и заставляет США — хотя бы на дипломатическом уровне — втянуться в ливийский конфликт.
Есть гипотеза, что активная позиция Франции по ливийскому досье в последнее время очень сильно поляризовала страны евросообщества. Критика Парижа в адрес турецкого руководства в связи с явным нарушением оружейного эмбарго и ставкой на военный сценарий заставила экспертов считать, что французское руководство выступает в защиту Хафтара. На это отчасти указывала и реставрация военных связей между Францией и поддерживающим ЛНА Египтом. Тем не менее,
Однако пока конфронтационный подход Франции встречает понимание только у Греции, которая традиционно выступает антагонистом турецкой политики по целому ряду досье. Во многом, решение присоединиться к тому или иному лагерю конфликта в Ливии определяется озабоченностью защитой своих коммерческих пакетов — например, в той же нефтяной промышленности. Однако именно эти досье могут стать первыми жертвами возможной военной эскалации, которая, судя по непримиримой позиции внешних игроков, рискует разгореться в любой момент.
Аналитики портала OilPrice констатируют: возможное обострение как на локальном, так и на международном уровнях вокруг Ливии, к примеру, ставит под угрозу основные торговые пути. Так,
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