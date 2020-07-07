Турецкая позиция по Ливии, похоже, всё больше находит понимание у итальянского руководства. 7 июля в Анкару для переговоров с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыл его итальянский коллега Лоренцо Герини. В настоящее время эксперты видят признаки размежевания между странами ЕС в отношении ливийского вооружённого конфликта, который влияет на безопасность Средиземноморья. Есть опасения, что в случае эскалации война может затронуть наиболее важные торговые пути.

В центре повестки переговоров в Анкаре находилась Ливия, конфликт в которой затрагивает и итальянские интересы. Изначально официальный Рим поддерживал международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, однако позже — на фоне объявленного в прошлом году наступления командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара на Триполи — итальянские власти скорректировали свою позицию.

Исследователи констатируют , что в действительности Рим колебался между конфликтующими сторонами. Это нередко создавало впечатление, что он является ненадёжным партнером. Тем не менее, сейчас есть признаки сближения итальянцев с ПНС. Первым шагом в этом направлении можно считать решение Рима помочь силам Триполи в разминировании районов бывшей Джамахирии, которые были оставлены прохафтарскими военизированными формированиями.

На позицию Италии не может не влиять геополитическая конфронтация, которая вырисовывается вокруг Тунисского пролива: замеченная в нескольких сотнях километров от американских баз на Сицилии авиация российского производства в некотором смысле меняет стратегическое уравнение и заставляет США — хотя бы на дипломатическом уровне — втянуться в ливийский конфликт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть гипотеза, что активная позиция Франции по ливийскому досье в последнее время очень сильно поляризовала страны евросообщества. Критика Парижа в адрес турецкого руководства в связи с явным нарушением оружейного эмбарго и ставкой на военный сценарий заставила экспертов считать, что французское руководство выступает в защиту Хафтара. На это отчасти указывала и реставрация военных связей между Францией и поддерживающим ЛНА Египтом. Тем не менее, источники Financial Times в западном дипломатическом корпусе накануне выразили сомнение, что сейчас Париж склонен защищать военачальника — его позиция детерминируется, скорее, нарастающим разочарованием ЛНА и нежеланием уступать Северную Африку турецким силам, которые, как свидетельствует подписанное накануне соглашение с ПНС, укрепляют формальную базу своего военного присутствия.

Однако пока конфронтационный подход Франции встречает понимание только у Греции, которая традиционно выступает антагонистом турецкой политики по целому ряду досье. Во многом, решение присоединиться к тому или иному лагерю конфликта в Ливии определяется озабоченностью защитой своих коммерческих пакетов — например, в той же нефтяной промышленности. Однако именно эти досье могут стать первыми жертвами возможной военной эскалации, которая, судя по непримиримой позиции внешних игроков, рискует разгореться в любой момент.