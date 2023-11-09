Стало известно, почему в ХАМАС не хотят прекращения войны Fox: лидеры ХАМАС хотят постоянной войны с Израилем и не заинтересованы в Газе

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры ХАМАС признают стремление группировки к перманентной войне с Израилем, но не проявляют интереса к управлению сектором Газа, говорится в обзоре Fox News. По мнению журналистов, высшее руководство ХАМАС при этом не проявляло особой заинтересованности в улучшении условий жизни двух миллионов человек в Газе, большинство которых живут в нищете.

ХАМАС, «Аль-Кассам» и сопротивление разбудили мир от глубокого сна и показали, что вопрос должен оставаться на повестке дня. Эта битва случилась не потому, что нам нужна была нефть или рабочая сила. Она не преследовала цель улучшить ситуацию в секторе Газа. Целью этой битвы было полностью перевернуть ситуацию, — приводит телеканал слова советника палестинской группировки по СМИ Тахера Эль-Нуну.

Он добавил, что в цели ХАМАС не входит управление анклавом. По его словам, для группировки важно обеспечить сектор Газа водой и электричеством.

Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах и что арабский мир поддержит нас, — заявил Эль-Нуну.

Член высшего руководящего органа ХАМАС Халил аль-Хайя оправдывал атаку палестинской группировки на Израиль 7 октября тем, что это позволило «вернуть вопрос Палестины в повестку дня», отмечает Fox. По словам аль-Хайя, после этого никто в регионе не испытывают спокойствия.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в Газе зависит от США, которые, по его словам, полностью контролируют эту войну. Марзук указал, что Штаты поддерживают Израиль больше всех, поставляя еврейскому государству и оружие, и деньги.