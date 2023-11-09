В ХАМАС рассказали, от кого зависит прекращение огня в Газе ХАМАС: прекращение огня в секторе Газа зависит от США

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Муса Абу Марзук.

Прекращение огня в секторе Газа зависит от позиции США, они полностью управляют этой войной, заявил Yeni Şafak член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. По его словам, Вашингтон больше всех поддерживает Израиль, направляя туда военную помощь.

Прекращение огня зависит от США. США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, военные корабли — у берегов Палестины. Они поставляют и оружие, и деньги, — сказал Абу Марзук.

Ранее сообщалось, что члены палестинского движения ХАМАС предложили представителям Израиля освободить до 15 заложников в обмен на гуманитарное перемирие. За время действия режима прекращения огня планируется организовать поставки гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Отмечается, что в числе заложников, которых могут освободить, находятся граждане США. Члены движения рассчитывают устроить перемирие сроком на три дня.

Предполагается, что одним из участников переговоров является директор ЦРУ Уильям Бернс, он обсуждает с членами движение число заложников, которых нужно освободить для организации временного перемирия. Посредником в переговорах является Катар.

До этого стало известно, что бойцы ХАМАС утратили контроль над северной частью сектора Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 50 тысяч мирных жителей покинули эту часть региона и отправились на юг в поисках безопасности и доступа к гуманитарной помощи.