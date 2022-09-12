Названы страны, которые могут присоединиться к союзу России и Китая Китаист Подопригора: к союзу России и Китая могут присоединиться Иран и Пакистан

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Основное содержание российско-китайского диалога — не громкие заявления и декларации, а тихие соглашения, рассказал «ПолитЭксперту» китаист Борис Подопригора. По его словам, США и их союзники своими кознями сделали все, чтобы партнерство РФ и КНР вышло на новый геополитический уровень. Эксперт считает, что в случае союза двух государств к ним могут присоединиться Иран и Пакистан.

Ситуация сначала с Украиной, а затем с Тайванем, привела к тому, что России и Китаю стало некуда отступать. Они поняли, что нужно объединять усилия, — рассказал Подопригора.

По его словам, есть вероятность, что в будущем к союзу Китая и России могут примкнуть другие сильные страны, настроенные против США. Третьим, считает китаист, скорее всего присоединится Иран. В качестве четвертого члена союза он называет Пакистан. Сближение этой страны с Китаем вызовет ревность со стороны Индии, чего Россия бы не хотела, рассказал Подопригора.

Но в будущем четыре страны могут образовать политико-дипломатический союз, пока еще не военный, — подчеркнул эксперт.

В ходе заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15 и 16 сентября президент России Владимир Путин встретится для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, встреча будет носить весьма важный характер.