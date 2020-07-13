На помощь командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару отправились иранские боевики. С такими обвинениями выступают в Турции. По этим данным, в боях на стороне самоназванного фельдмаршала участвуют не только наёмники сирийского происхождения, но и граждане Ирана, которые, как утверждается, отправлены туда российским военным командованием. Такая ситуация практически ставит Тегеран по одну сторону фронта с Израилем, который также обвиняли в помощи Хафтару.

Сообщения о том, что на стороне ЛНА теперь сражаются наёмники из Ирана, тиражирует турецкая пресса. По её данным, Москва якобы направила через сирийскую территорию в восточную Ливию несколько сотен бойцов шиитских бригад «Фатимиюн» и «Зайнабиюн», а также сил «Кудс» — специального подразделения внутри иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Все эти элементы сражались на стороне войск официального Дамаска. Как утверждают турецкие журналисты, за участие в боевых действиях в Ливии наёмникам из Сирии платят от $1 до $1,5 тысяч в месяц. В транзите военной силы в бывшую Джамахирию также участвуют сирийские спецслужбы, утверждают турки. Перед транспортировкой в Ливию «солдаты удачи» проходят некоторое время подготовку на базе Хмеймим, говорится в материалах турецких СМИ. Согласно этим утверждениям, на помощь Хафтару были переброшены и некоторые из «перевоспитанных» боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

Ситуация выглядит двойственно: на дипломатическом уровне официальный Тегеран высказывал поддержку международно признанному Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, которое обладает безусловной военной и политической помощью Турции.

Мы поддерживаем законное правительство в Ливии, и оно способно положить конец продолжающейся войне. У нас с турецкой стороной есть общие взгляды на пути прекращения кризиса в Ливии и Йемене, — говорил несколько недель назад глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Amru Salahuddien/Xinhua/Global Look Press

Заявление прозвучало на переговорах с турецкой стороной. Для самого Ирана ливийский конфликт не представляет такого стратегического значения, какое он имеет для Турции. Его «присутствие» на севере Африки является, как правило, темой для спекуляций местных игроков, пытающихся привлечь к своим проблемам внимание администрации президента США, для которой, как известно, борьба с иранским влиянием является принципиальным вопросом. Поэтому есть основания полагать, что действия иранцев в Ливии — это результат инерции старых тактических альянсов.

Если отправка иранских боевиков в Ливию окажется в той или иной степени правдой, то это свидетельствует о включении Тегерана в парадоксальную цепочку отношений. Как писал NEWS.ru, не только Турция отправляют сирийскую оппозицию воевать в Ливию на стороне ПНС, но Дамаск транспортирует бойцов проправительственных формирований и даже пленных боевиков радикальных формирований в эту североафриканскую страну.

Одним из «спонсоров» хафтаровских сил долгое время считали Израиль — регионального противника Ирана. Израильтянам приписывают отправку ЛНА не только обычного вооружения, но и средств ПРО. Еврейское государство предпочитает держаться в стороне от сомнительных военных кампаний, однако с трудом скрывает своё неприятие турецкой региональной политики и заинтересованность в сохранении привычной архитектуры безопасности в Восточном Средиземноморье. В связи с этим поводы поддерживать Хафтара, бьющегося с лояльными Турции силами, у еврейского государства есть, и их достаточно.

Присоединение Ирана к «оси» защитников командующего ЛНА означает, что Тегеран и власти еврейского государства оказываются практически в одной тактической связке. Безусловно, это не сулит никаких перспектив ирано-израильского примирения, однако свидетельствует о том, что неприятие Турции становится очень мощным катализатором отношений на Ближнем Востоке и за его пределами.