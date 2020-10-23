Испытания вакцины AstraZeneca возобновляют в США

https://static.news.ru/photo/ca05f400-157f-11eb-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральные органы здравоохранения разрешили возобновить исследования в США вакцины от коронавируса фармакологической компании AstraZeneca. Испытания препарата прервали после выявления побочного эффекта у двух добровольцев.

Их случаи изучило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Доказательств того, что побочный эффект был вызван вакциной, не найдено. Однако специалисты полностью этого не исключили, сообщает Wall Street Journal.

Разработчиков вакцины уведомили о решении FDA и обязали информировать участников исследований о похожих случаях у других добровольцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Johnson & Johnson намерена возобновить испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время. Приостановка была вызвана инсультом, который случился у одного из добровольцев. Независимая проверка показала, что инцидент с добровольцем не был связан с вакциной.