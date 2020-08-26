Глава TikTok Кевин Майер уходит в отставку

Глава китайской социальной сети TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку из-за резко изменившейся политической ситуации.
Майер занимал руководящую должность всего несколько месяцев. Как
Майер возглавил TikTok в мае 2020 года. Теперь его пост временно займет Ванесса Паппас.
14 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению американского президента, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике США.
TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году.
Ранее NEWS.ru писал, что китайская компания ByteDance консультируется с экспертами по поводу полной или частичной продажи социальной сети TikTok. Вероятными покупателями могут стать IT-гиганты — Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может достичь $20–50 млрд.
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