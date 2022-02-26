Германия закроет воздушное пространство для самолётов РФ

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Глава Минтранса Германии Фолькер Виссинг заявил о поддержании закрытия воздушного пространства Германии для самолётов РФ. Он поручил подготовить все необходимые для этого меры, сообщается в Twitter-аккаунте министерства.

Министр Фолькер Виссинг поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолётов, поручил подготовить всё для этого, — сообщается в пресс-службе германского ведомства.

Министерство распорядилось принять все меры для того, чтобы подготовить закрытие воздушного пространства для российских самолётов.

Накануне сообщалось, что Евросоюз закрывает воздушное пространство для авиакомпаний из России. Такой шаг ЕС станет новым ограничением, наложенным на РФ из-за её спецоперации на Украине.

Ранее в Литве сообщили, что министры транспорта трёх стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Как сообщил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, правительство республики рассмотрит проект сегодня вечером, 26 февраля.