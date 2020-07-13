Фото возможной матери младшего сына Лукашенко появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/9188ed1c-c57a-11ea-9345-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко с сыном Николаем Фото: ВКонтакте @nikolay_lukashenko

Личность матери младшего сына президента Белоруссии Лукашенко Николая активно обсуждают в Сети. Её имя официально для многих остаётся загадкой, но матерью 15-летнего юноши белорусы называют бывшего личного врача президента Ирину Абельскую.

Фото женщины недавно опубликовали в Сети и теперь пользователи активно обсуждают сходство предполагаемой матери с младшим сыном президента, сообщает Пятый канал. Юноше 15 лет, он следует повсюду за отцом, его глава государства называет своим преемником.

Лукашенко с 1975 года женат на Галине Желнерович, в браке с которой у него появились сыновья Виктор и Дмитрий. С супругой президент не живёт с начала 90-х годов, но не разводится, не считая это необходимым. Вопрос о матери сына Николая Лукашенко предпочитает не комментировать, лишь однажды он упомянул, что она — врач.

Ирина Абельская vip-clinic.by

Ирина Абельская — личный врач Лукашенко в 90-х годах. Её романтическая связь с главой государства прервалась также внезапно, как и началась. С сыном от президента женщина не видится. На сегодня она работает главврачом в Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента. У неё есть ещё один сын — Дмитрий, который, как и мать, стал медиком.

Николай Лукашенко также хорошо проявляет себя в биологиии. Он поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета по профилю «Биология».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ради младшего сына Лукашенко даже однажды взял себе другую дату рождения. Согласно всем документам, Александр Григорьевич родился 30 августа. В 2009 году в интервью газете «Завтра» Лукашенко назвал другое число.