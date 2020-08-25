ФИФА отсудила деньги у магазина Philipp Plein и московского ЦУМа

https://static.news.ru/photo/2d2e4da2-e6b9-11ea-b829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) выиграла суд по иску о незаконном использовании товарных знаков. Ведомство обратилось в инстанцию с заявлением на московский ЦУМ и дисконтный магазин Philipp Plein. Согласно постановлению суда, ответчиков обязали выплатить ФИФА денежные суммы.

В итоге дисконтный магазин Philipp Plein должен перечислить спортивной организации 300 000 руб. в качестве компенсации и 9000 рублей в виде пошлины. Столичный ЦУМ обязали заплатить 50 000 рублей и 2000 рублей соответственно, передаёт портал Betonmobile.ru. Указанные суммы сильно отличаются от первоначальной. ФИФА в своём иске оценила убытки в 6 500 000 рублей. Иск был подан 17 марта 2020 года.

Накануне компания Mercedes-Benz выплатила россиянину компенсацию в 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S. История началась в 2012 году, когда одна из российских фирм взяла лимузин в лизинг. У машины в процессе эксплуатации обнаружились дефекты — зеркала складывались в обратном направлении, барахлили климат-контроль и пневмоподвеска. Официальный дилер не смог устранить неполадки, а представительство компании в России не считала проблемы серьёзными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен из Санкт-Петербурга Эндрю Синицкий проиграл судебную тяжбу о якобы незаконных списаниях с банковской карты за платный контент в мобильной игре «Великий султан».

Ответчиками по иску Синицкого выступали Mechanist Internet Technologies Co. Ltd. (китайская компания — разработчик игр), Google LLC и АО «Тинькофф Банк». По словам истца, в сентябре 2018 года он установил на смартфон игру «Великий султан», после чего в течение нескольких месяцев у него с карты списалось 763 550 рублей.