Европейский союз опубликовал новые ограничительные меры в отношении сирийских властей. В чёрный список попали восемь человек и две компании.
Восемь бизнесменов попали под санкции из-за того, что они являются сторонниками нынешнего режима, который действует в Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.
Как писал NEWS.ru, США продлили санкции против Сирии ещё на один год. Также продлён режим ЧП в отношении этой страны. Вашингтон ссылается на нестабильность в регионе, вызванную «жестокой войной с сирийским народом».
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