https://static.news.ru/photo/da5e1c50-ed54-11e9-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Европейский союз опубликовал новые ограничительные меры в отношении сирийских властей. В чёрный список попали восемь человек и две компании.

Восемь бизнесменов попали под санкции из-за того, что они являются сторонниками нынешнего режима, который действует в Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.

Как писал NEWS.ru, США продлили санкции против Сирии ещё на один год. Также продлён режим ЧП в отношении этой страны. Вашингтон ссылается на нестабильность в регионе, вызванную «жестокой войной с сирийским народом».