DPA: Германия доставила на Украину 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела»

Украина 25 марта получила от Германии новую партию вооружений и боеприпасов. На территорию страны доставили 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела», 100 пулемётов MG3 и восемь миллионов патронов к пистолетам, сообщает DPA со ссылкой на источники.

Агентство отмечает , что вторую часть груза составила гуманитарная помощь — 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские препараты.

Берлин прежде уже отправлял оружие Киеву. Те же ракеты «Стрела» из запасов ещё армии ГДР были переданы Украине в первый раз в количестве 500 штук. Немецкий канцлер Олаф Шольц обещал, что поставки вооружения Киеву будет продолжено.

Ранее стало известно, что глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил о «решающих неделях» конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю возможную гуманитарную и военную поддержку.