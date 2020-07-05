Число жертв взрыва на турецкой фабрике фейерверков возросло до шести

https://static.news.ru/photo/b4d2e80a-bed0-11ea-9ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: muhammedadnane2/twitter.com

Число погибших в результате серии взрывов на фабрике по производству фейерверков в Турции возросло до шести. Первоначально сообщалось о четырёх жертвах инцидента.

Количество пострадавших увеличилось со 110 до 122. К настоящему времени 114 из них уже выписаны из больниц.

Ещё один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются, сообщает издание Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Саракья Четина Октая Калдырыма.

Взрывы на фабрике, где хранилось более 100 тонн пиротехнических изделий, произошли 3 июля. В момент инцидента на предприятии находились от 150 до 200 работников.

Взрывы были слышны в радиусе 50 км, что вызвало панику среди населения. Жители окрестных населённых пунктов приняли произошедшее за землетрясение.

Как ранее писал NEWS.ru, по делу о взрывах задержаны три человека — руководитель фабрики и два его помощника. Они допрашиваются следователями.