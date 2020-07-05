Число жертв взрыва на турецкой фабрике фейерверков возросло до шести

Число погибших в результате серии взрывов на фабрике по производству фейерверков в Турции возросло до шести. Первоначально сообщалось о четырёх жертвах инцидента.
Количество пострадавших увеличилось со 110 до 122. К настоящему времени 114 из них уже выписаны из больниц.
Ещё один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются,
Взрывы на фабрике, где хранилось более 100 тонн пиротехнических изделий, произошли 3 июля. В момент инцидента на предприятии находились от 150 до 200 работников.
Взрывы были слышны в радиусе 50 км, что вызвало панику среди населения. Жители окрестных населённых пунктов приняли произошедшее за землетрясение.
Как ранее писал NEWS.ru, по делу о взрывах задержаны три человека — руководитель фабрики и два его помощника. Они допрашиваются следователями.
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