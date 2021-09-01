Ненависть по-американски: жители США стали больше убивать

Количество только зарегистрированных преступлений на почве ненависти (hate crimes) достигло в США самой высокой отметки за последние 12 лет, следует из опубликованных на этой неделе данных Федерального бюро расследований (ФБР).

Американские правоохранители зарегистрировали в 2020 году более 10 тысяч заявлений от граждан, ставших жертвами так называемых hate crimes — реальных или мнимых нападений, физических либо словесных, «спровоцированных» цветом кожи, сексуальной ориентацией, религиозной принадлежностью или какими-то еще критериями, по которым эти люди не относятся к большинству населения.

Больше всего заявлений такого рода поступило от чернокожих американцев (на 70 процентов больше, чем годом ранее) и граждан азиатского происхождения (рост на 40 процентов).

Zuma/ТАСС

Кажущиеся очевидными причинами такого роста пандемия коронавируса и движение Black Lives Matter (BLM) на самом деле не являются драйверами такого роста. По данным ФБР, количество hate crimes ни разу не снижалось с 2014 года, и минувший год только продолжил эту тенденцию, начавшуюся задолго до появления COVID-19 и убийства Джорджа Флойда.

Самым спокойным в этом смысле стал 2008 год, когда в полицию обратилось только 7783 человек. Эта дата наводит на мысль, что истинной причиной роста неприязни американцев друг к другу стал произошедший в том году обвал рынка дешевой ипотеки, когда выбитые из относительно благополучного течения жизни люди стали видеть причинами своих бед всех окружающих.

Секс, расизм и ненависть

Стороннему наблюдателю может казаться, что в США в значительной мере преодолены расовые и прочие социальные противоречия, однако на самом деле это не так, и пропасть между различными этническими и социальными группами не только не сокращается, но и по ряду направлений углубляется.

Так, свою лепту в рост как минимум расистских выступлений в 2020 году внесла пандемия. Как указывают правозащитники, многие американцы стали испытывать особую неприязнь к соотечественникам китайского происхождения из-за того, что Китай считают источником вируса SARS COV-2.

Sheldonâ€ Cooper/Global Look Press

Например, в марте 2021 года житель Атланты, 21-летний Роберт Аарон Лонг, расстрелял восемь человек (шесть женщин и двух мужчин), все — азиатской внешности. По признанию самого преступника, им двигала не расовая ненависть, а сексуальная неудовлетворенность. Юристы, впрочем, полагают, что Лонг таким образом пытается смягчить свою участь, поскольку расовая мотивация преступлений является отягчающим обстоятельством в США.

Отнесение преступления в разряд именно hate crimes очень важно, потому что дает всем членам подвергшейся угрозам социальной группы ощущение защищенности, — объясняет профессор Вашингтонского университета Янс Ивама.

Однако, следует из отчета ФБР, расовые различия являются хоть и основной (62 процента случаев), но далеко не единственной причиной таких преступлений. Пятую часть hate crimes составляют нападения или угрозы в адрес представителей сексуальных меньшинств, еще 13 процентов пришлось на членов тех или иных конфессиональных групп, не относящихся к христианской церкви (чаще всего – евреев).

Неприязнь в мешке не утаишь

Корни того всплеска взаимной неприязни, который не прекращается уже много лет, лежат, как ни странно, в той практике политической корректности, которая насильственно навязывается американскому обществу десятилетиями, считает американист Александра Филиппенко.

Далеко не все американцы в душе такие либеральные и счастливы оттого, что нужно вешать на себя фальшивые улыбки в ситуациях, где, может быть, хочется проявить негативные эмоции. Но поскольку социум вынуждает их изображать отчаянный позитив, эти негативные эмоции рано или поздно «вылезают» в каких-то стрессовых ситуациях. Александра Филиппенко Научный сотрудник Института США и Канады Научный сотрудник Института США и Канады

Феноменальный успех Дональда Трампа на выборах в 2016 году был вызван не в последнюю очередь тем, что он оказался первым политиком за много десятилетий, который набрался смелости (или бесцеремонности) открыто отступить от приторной политкорректности — как выражаются американцы, «назвать лопату лопатой».

Кто такие трамписты вообще? Это как раз те слои американского общества, которые не приняли «обратную дискриминацию», диктат меньшинства над большинством, истерическую обидчивость представителей этих меньшинств, — говорит Филиппенко.

Ненависть не имеет цвета

Хотя 55 процентов обидчиков относится к представителям белой расы, из этого видно, что представители других оттенков кожи тоже сами далеко не белые (в прямом и переносном смысле) и пушистые.

Zuma/ТАСС

Черный расизм является не менее, а возможно, и более агрессивным, чем расизм белый, особенно в тех штатах и округах, где белые составляют меньшинство, рассказала NEWS.ru русскоязычная жительница штата Миссисипи Наталья Уильямс, живущая именно в таком муниципалитете.

После того, как начались протесты из-за убийства Флойда, в нашем городке всё внешне оставалось как всегда спокойно. Но это не потому, что здешние темнокожие не любят протестовать. Просто они себя здесь ощущают в большинстве, и такие люди как я — белые, и к тому же иммигранты, вынуждены вести себя тише воды ниже травы, — рассказала она.

По американским законам, принятым в 1968 году, преступлениями на основе ненависти считаются любые нападения или угрозы в адрес людей, вызванных не поступками жертв, а их принадлежностью к какой-либо социальной или этнической группе. В 2009 году закон получил расширительное толкование — в него было внесено упоминание людей с теми или иными физическими недостатками как объектов hate crimes.

Тем не менее, адвокаты обвиняемых в hate crimes по максимуму используют первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и самовыражения. Часто им удается таким способом добиться более мягких приговоров своим клиентам, переведя преступления из разряда расово мотивированных в категорию менее опасных бытовых. В соседней Канаде или Европе подобные юридические уловки не проходят.