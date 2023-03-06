В Турции хотят отказаться от закупки американских F-16 Чагры Эрхан: Турция может отказаться от американских F-16 в пользу российских истребителей

Фото: Airman Seleena Muhammad-Ali/Global Look Press

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан в интервью РИА Новости заявил о возможном отказе от закупки американских F-16. Он также добавил, что Анкара готова рассмотреть другие варианты, включая российские истребители.

Политик отметил, что Анкара допустила ошибку, обратившись к Вашингтону за самолетами, и добавил, что конгресс отказывается передавать Турции эти «устаревшие и неконкурентоспособные» истребители под разными предлогами.

Эрхан также отметил, что у Турции были ожидания от программы и что теперь есть другие варианты, такие как китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты и истребитель Eurofighter.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить запрос в конгресс для одобрения продажи Турции истребителей F-16. Отмечается, что решение законодательного органа будет зависеть от того, решится ли Анкара дать зеленый свет на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Речь идет о продаже 40 новых истребителей, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа. Вместе с тем США хотят продать Турции 900 ракет класса «воздух — воздух» и 800 авиабомб.