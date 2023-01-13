WSJ: администрация Байдена попросит конгресс одобрить продажу Турции F-16

Фото: usairforce/flickr.com

истребитель F-16

Администрация президента США Джо Байдена планирует направить запрос в конгресс для одобрения продажи Турции истребителей F-16, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Белого дома. Отмечается, что решение законодательного органа будет зависеть от того, решится ли Анкара дать зеленый свет на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Газета указывает, что речь идет о продаже 40 новых истребителей, а также комплектов для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа. Вместе с тем США хотят продать Турции 900 ракет класса «воздух — воздух» и 800 авиабомб.

Авторы материала предполагают, что решение о продаже будет принято во время визита главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в США, который запланирован на 17-18 января.

Согласно информации WSJ, законодатели также могут одобрить продажу Греции не менее 30 истребителей пятого поколения F-35.

Ранее Чавушоглу заявил о невыполнении Соединенными Штатами Америки обязательств по выводу курдских сил из нескольких районов Сирии, добавив, что Вашингтон также не выполнил условия 90-дневного плана по Манбиджу, что будет обсуждаться в ходе запланированного визита.