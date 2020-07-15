Ожидающая наступления на стратегически важные Сирт и аль-Джуфру Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, может оказаться под прикрытием российских ЗРК «Бук» и С-300. По крайней мере, об их перемещении к ливийско-египетской границе сообщили местные СМИ. Накануне восточно-ливийские органы власти, на которые опирается Хафтар, разрешили Каиру военное вмешательство в конфликт, что должно было стать сигналом для Триполи и поддерживающей его Анкары.
Базирующееся в ливийской столице правительство национального согласия (ПНС) и выступающие на его стороне вооружённые силы Турции в ближайшее время могут начать активное наступление на стратегически важный город Сирт и муниципалитет аль-Джуфра, сообщили в ЛНА. Официальный представитель хафтаровских сил Ахмед аль-Мисмари
В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и аль-Джуфры, — выразил уверенность аль-Мисмари. — Армия (Хафтара. — NEWS.ru) ожидает начала боёв в любой момент, она не нападает, однако будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.
Признаком приближающейся военной эскалации стали
В подвешенном состоянии пока что находится вопрос о публичном участии египетских ВС в боях за Сирт и аль-Джуфру. Днём ранее действующий на востоке Ливии постоянный парламент (Палата представителей) разрешил египетской армии вмешаться в конфликт с ПНС на стороне Хафтара.
В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушению суверенитета Ливии, парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха Сиси — гласит текст заявления. — Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона.
16 июля в Каир направится делегация ливийских племён.
Однако, как кажется, не все лояльные Хафтару силы будут держать оборону. По
Тем не менее, внешние «спонсоры» Хафтара отказываться от него пока не намерены. По
Вероятно, в ближайшее время Вашингтону придётся чётче определить свою позицию по конфликту в Ливии, потому что после битвы за Сирт и аль-Джуфру, вероятнее всего, участники и «спонсоры» конфликта будут говорить о разделе сфер влияния.
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