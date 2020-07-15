Ожидающая наступления на стратегически важные Сирт и аль-Джуфру Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, может оказаться под прикрытием российских ЗРК «Бук» и С-300. По крайней мере, об их перемещении к ливийско-египетской границе сообщили местные СМИ. Накануне восточно-ливийские органы власти, на которые опирается Хафтар, разрешили Каиру военное вмешательство в конфликт, что должно было стать сигналом для Триполи и поддерживающей его Анкары.

Базирующееся в ливийской столице правительство национального согласия (ПНС) и выступающие на его стороне вооружённые силы Турции в ближайшее время могут начать активное наступление на стратегически важный город Сирт и муниципалитет аль-Джуфра, сообщили в ЛНА. Официальный представитель хафтаровских сил Ахмед аль-Мисмари пояснил , что в настоящее время в этих районах наблюдаются крупные перемещения формирований международно признанного правительства Фаиза Сараджа и лояльных ему иностранных сил.

В ближайшие часы мы станем свидетелями крупного сражения в окрестностях Сирта и аль-Джуфры, — выразил уверенность аль-Мисмари. — Армия (Хафтара. — NEWS.ru) ожидает начала боёв в любой момент, она не нападает, однако будет сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.

Признаком приближающейся военной эскалации стали сообщения , что к границам с бывшей Джамахирией приблизились ЗРК «Бук» и С-300, принадлежащие, очевидно, египетским ВС. Их нахождение в непосредственной близости к зоне ожидаемой операции означает, что ПНС и турецкие силы не смогут использовать авиацию в борьбе с формированиями Хафтара. Арабские СМИ утверждают , что «Буки» находятся в руках ЛНА — возможно, они «арендованы» у сирийских войск. Лояльные Асаду формирования также перебрасывались в Ливию, а, по некоторым данным, ЗРПК «Панцирь», прикрывающие расположение отрядов российских ЧВК, были привезены из Сирии.

В подвешенном состоянии пока что находится вопрос о публичном участии египетских ВС в боях за Сирт и аль-Джуфру. Днём ранее действующий на востоке Ливии постоянный парламент (Палата представителей) разрешил египетской армии вмешаться в конфликт с ПНС на стороне Хафтара.

В свете того, что наша родина подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушению суверенитета Ливии, парламент Ливии приветствует высказывания египетского президента Абдель Фаттаха Сиси — гласит текст заявления. — Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона.

16 июля в Каир направится делегация ливийских племён.

Однако, как кажется, не все лояльные Хафтару силы будут держать оборону. По информации арабских телеканалов, наёмники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые, как считается, сражаются в Ливии на стороне самопровозглашённого фельдмаршала, отступают из аль-Джуфры и Сирта. Подобные перемещения «солдат удачи» наблюдались и ранее, перед наиболее ожесточёнными боями.

Тем не менее, внешние «спонсоры» Хафтара отказываться от него пока не намерены. По данным портала Al-Araby al-Jadeed, накануне на базу в аль-Джуфре прибыл самолёт Объединённых Арабских Эмиратов с вооружением, которое включало в себя в том числе израильские беспилотники. В свою очередь, Турция и ПНС стягивают свою тяжёлую бронетехнику к зоне ожидаемой операции. Вполне вероятно, что тема возможного наступления со стороны триполийских сил поднималась во время последнего разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим американским коллегой Дональдом Трампом, администрация которого в последнее время склонна больше контактировать с представителями столичного кабмина, нежели Хафтара.

Вероятно, в ближайшее время Вашингтону придётся чётче определить свою позицию по конфликту в Ливии, потому что после битвы за Сирт и аль-Джуфру, вероятнее всего, участники и «спонсоры» конфликта будут говорить о разделе сфер влияния.