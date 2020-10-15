Британия впервые запустила в космос куриный наггетс

Сеть британских супермаркетов Iceland запустила в космос куриный наггетс во время празднования своего 50-летия, сообщили СМИ Великобритании.
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Отмечается, что наггетс был прикреплён к метеорологическому зонду, который снабдили видеокамерой. Трансляцию запуска наггетса компания Iceland
Запустить закуску в космос компании помогло общество Sent Into Space — команда экспертов в области исследования стратосферы, добавляет издание.
Как сообщал NEWS.ru ранее, житель британского города Хоутон-ле-Спринг 21-летний Кайл Гибсон за 10 минут съел 100 куриных наггетсов и заявил, что мог бы поглотить ещё 150. Это достижение было зафиксировано в ходе соревнований по профессиональному поеданию пищи.