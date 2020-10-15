Британия впервые запустила в космос куриный наггетс

https://static.news.ru/photo/4653b474-0f4b-11eb-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iceland Foods/youtube.com

Сеть британских супермаркетов Iceland запустила в космос куриный наггетс во время празднования своего 50-летия, сообщили СМИ Великобритании.

Как пишет издание Evening Standard, кусок обжаренного во фритюре куриного филе за два часа полёта взмыл на высоту более 33,5 километра над Землёй и выдержал там температуру минус 60 градусов Цельсия. Закуска затем вернулась обратно со скоростью 322 км/ч.

Отмечается, что наггетс был прикреплён к метеорологическому зонду, который снабдили видеокамерой. Трансляцию запуска наггетса компания Iceland вела в YouTube. Перед посадкой на Землю на высоте около 20 метров у куска куриного филе открылся парашют, что позволило ему в целости и невредимости приземлиться в районе холмов Северного Уэльса.

Запустить закуску в космос компании помогло общество Sent Into Space — команда экспертов в области исследования стратосферы, добавляет издание.

Как сообщал NEWS.ru ранее, житель британского города Хоутон-ле-Спринг 21-летний Кайл Гибсон за 10 минут съел 100 куриных наггетсов и заявил, что мог бы поглотить ещё 150. Это достижение было зафиксировано в ходе соревнований по профессиональному поеданию пищи.